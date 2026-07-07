ودع منتخب مصر كأس العالم من دور الـ16 بعدما خسر أمام الأرجنتين حامل اللقب 3-2 في أكثر مباريات المونديال إثارة.

وبعدما تقدم منتخب مصر في النتيجة بهدفين، قلب التانجو النتيجة في الدقائق الأخيرة وسجلوا 3 أهداف.

ليخرج منتخب مصر من كأس العالم مرفوع الرأس بعدما قدم أداء قوي ومميز طوال مباريات البطولة.

تركنا لكم أمريكا

وسيغادر منتخب مصر أمريكا ويعود إلى القاهرة بعد أن قضى فترة رائعة في الولايات المتحدة منذ بداية كأس العالم.

وقبل منتخب مصر خرج من كأس العالم 38 منتخبا، والآن يتبقى فقط 9 منتخبات في البطولة.

منتخب مصر صنع الأجواء الرائعة طوال البطولة في كل المدن الذي لعب فيها، بداية من سبوكين ودالاس وفانكوفر في كندا، وسياتل وأتلانتا.

والآن سيترك منتخب مصر أمريكا وسيغادر جمهور الذي صنع أجواء لم يصنعها أي جمهور آخر في البطولة.

وصف المباراة

بدأت المباراة بقوة من الفريقين ونجح منتخب مصر في التقدم في الدقيقة 14 بهدف سجله ياسر إبراهيم.

وجاء الهدف بعد ركلة ركنية نفذت قصيرة ومرر إمام عاشور الكرة إلى مروان عطية الذي أرسل عرضية قابلها ياسر إبراهيم بضربة رأسية رائعة سكنت شباك إيميليانو مارتينيز الذي اكتفى بالمشاهدة فقط.

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هدف مصر الأول جاء برأسية متقنة من ياسر إبراهيم ⚽🇪🇬pic.twitter.com/HZcNn75GHI — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026

وحصل منتخب الأرجنتين على ركلة جزاء بعد الهدف مباشرة في الدقيقة 19 بعد خطأ من هيثم حسن ضد نيكولاس تاليافيجو.

وتقدم ميسي لتسديد ركلة الجزاء لكن مصطفى شوبير تعملق أمامه وتصدى له ببراعة وأنقذ شباك مصر من هدف مؤكد.

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شوبير يا عالمي 🤩



تصدي مصطفى شوبير لركلة جزاء ميسيpic.twitter.com/UKMVwzLDmk — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026

وواصل شوبير تألق وأنقذ ضربة رأسية من داخل منطقة الجزاء من أليكسيس ماك أليستر في فرصة مؤكدة للتانجو.

وسدد ميسي ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء لكن الكرة اصطدمت في القائم ومرت لخارج الملعب.

وأكمل شوبير تألقه بتصدي لأخطر فرصة في المباراة عن طريق جوليان ألفاريز بعد عرضية خطيرة قابلها مهاجم الأرجنتين بتسديدة أرضية من أمام المرمى، لكن شوبير كان في الموعد وأبعد الكرة بكل براعة.

وقبل نهاية الشوط الأول تعرض إمام عاشور للإصابة وطلب التغيير واستعد حمدي فتحي للدخول بدلا منه، قبل أن يطلق الحكم صافرة نهاية الشوط بتقدم مصر.

ومع بداية الشوط الثاني شارك حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور.

وبهجمة مرتدة ولا أروع سجل منتخب مصر الهدف الثاني في الدقيقة 59 عن طريق زيكو بعد انطلاقة من هيثم حسن ثم تمريرة متقنة من صلاح.

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تقنية الفيديو تحرم مصر من هدف عالمي بقدم زيكو ⚽❌pic.twitter.com/hCEgUGBewQ — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026

لكن الحكم عاد للفيديو وألغى الهدف بداعي وجود خطأ من مروان عطية ضد ليساندرو مارتينيز.

الحكم ألغى الهدف لـ زيكو؟ لا مشكلة، لأن نجم منتخب مصر وبهجمة مرتدة مشابهة للتي ألغاها الحكم سجل هدف مصر الثاني.

وأضاف زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67 بعد انطلاقة من صلاح بهجمة مرتدة سريعة ثم تمريرة إلى هيثم حسن الذي أرسل له عرضية أرضية وضعها في شباك التانجو بكل ثقة.

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الله يا بلادنا الله 😍

زيكو يضاعف النتيجة في مرمى الأرجنتين ⚽🇪🇬pic.twitter.com/AZaRPDhV05 — FilGoal (@FilGoal) July 7, 2026

وشارك تريزيجيه بدلا من هيثم حسن في الدقيقة 74 بعد تعرض الأخير للإصابة.

وأهدر تريزيجيه فرصة إضافة الثالث بعدما انطلق نحو المرمى وسدد الكرة خارج الشباك.

عودة التانجو

وعاد منتخب الأرجنتين في النتيجة وقلب الطاولة وسجل 3 أهداف متتالية الأول عن طريق روميرو بضربة رأسية في الدقيقة 79.

ثم أضاف ميسي الهدف الثاني في الدقيقة 84، وأخيرا إنزو فيرنانديز سجل الثالث في الدقيقة 90+3 بضربة رأسية بعد هجمة مرتدة.

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وأشهر الحكم الإنذار لكل من حمدي فتحي ومصطفى شوبير بسبب الاعتراض على قراراته، كما طرد سعفان الصغير مدرب حراس المرمى.

لتنتهي المباراة بخروج منتخب مصر من كأس العالم.