كأس العالم - ميسي يسجل أمام مصر ويتصدر قائمة الهدافين

سجل ليونيل ميسي لاعب الأرجنتين، هدف التعادل في شباك المنتخب المصري في كأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني، في دور الـ 16 لكأس العالم.

ونجح ميسي في استغلال كرة داخل منطقة الجزاء ليسددها في الشباك في الدقيقة 83، ليتعادل المنتخبان 2-2.

ووصل ليونيل ميسي إلى الهدف رقم 8 له في كأس العالم، ليتصدر قائمة صدارة هدافي نسخة 2026، متخطيا كيليان مبابي، وإرلينج هالاند بـ 7 أهداف.

كما رفع ميسي رصيده التهديفي في المونديال إلى 21 هدفا، كهداف تاريخي لكأس العالم.

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تقدم ياسر إبراهيم إبراهيم لمنتخب مصر في الدقيقة 15، قبل أن يضيف مصطفى زيكو الهدف الثاني في الدقيقة 67.

ونجح كريستيان روميرو في تسجيل الهدف الأول للأرجنتين في الدقيقة 79، قبل أن يتعادل ميسي في الدقيقة 83.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة سويسرا أمام كولومبيا.

وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32، فيما أقصى منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي بثلاثية مقابل هدفين.