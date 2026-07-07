الـ 16.. تريزيجية ينضم إلى نادي المئة بعد مشاركته أمام الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:48

كتب : FilGoal

تريزيجيه - منتخب مصر - نيوزيلندا

حقق محمود حسن تريزيجية لاعب منتخب مصر، رقما استثنائيا أمام الأرجنتين بكأس العالم.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني، في دور الـ 16 لكأس العالم.

وحل تريزيجية بديلا في الدقيقة 73 بدلا من هيثم حسن في ثان تبديلات منتخب مصر بالمباراة.

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وبذلك يصل تريزيجية للمباراة الدولية رقم 100 بقميص منتخب مصر.

وشارك تريزيجية لأول مرة أمام كينيا يوم 30 أغسطس لعام 2014.

كما لعب تريزيجية في مباراته الرابعة في كأس العالم.

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ويتقدم منتخب مصر أمام الأرجنتين بهدفين نظيفين على حساب الأرجنتين حتى الدقيقة 75 من المباراة.

سجل هدف منتخب مصر الأول ياسر إبراهيم، فيما أضاف الهدف الثاني مصطفى زيكو.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة سويسرا أمام كولومبيا.

وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32، فيما أقصى منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي بثلاثية مقابل هدفين.

وسبق تريزيجية 15 لاعبا نجحوا في خوض 100 مباراة رفقة منتخب مصر، وهم: أحمد حسن - حسام حسن - عصام الحضري - أحمد فتحي - إبراهيم حسن - هاني رمزي- وائل جمعة - عبد الظاهر السقا - أحمد الكأس - ربيع ياسين - أحمد شوبير 107 مباريات دولية - نادر السيد - حسني عبد ربه - محمد صلاح - محمد أبو تريكة

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