الثاني في كأس العالم.. زيكو يسجل لمنتخب مصر في الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:45

كتب : محمود حمدي

زيكو - مصر ضد الأرجنتين

سجل مصطفى عبد الرؤوف "زيكو" ثاني أهدافه مع منتخب مصر في كأس العالم.

وأحرز زيكو الهدف الثاني لمنتخب مصر في شباك الأرجنتين بالمباراة المقامة ضمن دور الـ16.

وانطلق هيثم حسن من الجهة اليمنى في الدقيقة 67 ومرر في اتجاه زيكو الذي سدد في شباك إيميليانو مارتينيز حارس الأرجنتين.

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هدف زيكو جاء بعدما ألغى حكم المباراة هدفا سجله اللاعب ذاته بداعي وجود خطأ على مروان عطية ضد ليساندرو مارتينيز.

وتقدم المنتخب المصري بهدف سجله ياسر إبراهيم، قبل أن يعزز زيكو تقدم الفراعنة بهدف ثان.

وبذلك ساهم زيكو في 3 أهداف مع منتخب مصر في كأس العالم، بعدما سجل وصنع أمام نيوزيلندا وسجل في شباك الأرجنتين.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة سويسرا أمام كولومبيا.

وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32، فيما أقصى منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي بثلاثية مقابل هدفين.

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