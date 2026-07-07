كأس العالم - الحكم يحرم زيكو من هدف عالمي في شباك الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:33

كتب : FilGoal

مارتينيز - زيكو - مصر أمام الأرجنتين

ألغى الفرنسي فرانسوا ليتكسييه، حكم مباراة مصر أمام الأرجنتين، هدفا لصالح الفراعنة.

ويلعب المنتخب المصري أمام نظيره الأرجنتيني، في دور الـ 16 لكأس العالم.

ونجح مصطفى زيكو في إضافة الهدف الثاني لمصر في الدقيقة 59، بعد تمريرة رائعة من محمد صلاح وضعته في انفراد أمام الحارس إيمليانو مارتينيز حارس الأرجنتين، ليسجلها في الشباك.

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هيثم حسن كان البادئ بالهجمة المصرية إثر مرور رائع ومراوغة لدفاع الأرجنتين قبل تمريرها لصلاح.

وألغى الحكم الهدف بعد العودة لتقنية الفيديو محتسبا ضربة حرة لصالح الأرجنتين إثر تدخل من محمد هاني وهيثم حسن ضد ليساندور مارتينيز.

وانتهى الشوط الأول من المباراة بتقدم المنتخب المصري بهدف برأسية ياسر إبراهيم في الدقيقة 15.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة أمام الفائز من مواجهة سويسرا أمام كولومبيا.

وتأهل منتخب مصر لتلك المرحلة بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح في دور الـ 32، فيما أقصى منتخب الأرجنتين نظيره كاب فيردي بثلاثية مقابل هدفين.

زيكو منتخب مصر الأرجنتين
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