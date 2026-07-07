كأس العالم - فأل خير.. الأرجنتيني فاكوندو تيلو حكما لمباراة المغرب وفرنسا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 20:01

كتب : FilGoal

فرنسا - المغرب - هدف راندال كولو مواني

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" طاقم حكام مباراة المغرب ضد فرنسا بكأس العالم.

ويلعب المغرب ضد فرنسا مساء الخميس ضمن ربع نهائي بطولة كأس العالم.

وسيدير طاقم أرجنتيني بقيادة فكاندو تيلو مباراة المغرب وفرنسا في ربع النهائي.

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وسبق أن أدار تيلو مباراة المغرب والبرتغال في ربع نهائي كأس العالم 2022.

وفاز منتخب المغرب على البرتغال بهدف دون رد سجله يوسف النصيري في النسخة التي حصد خلالها أسود الأطلس على المركز الرابع.

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وجاء طاقم حكام مباراة المغرب أمام فرنسا كالتالي:

حكم الساحة: فاكوندو تيو

الحكم المساعد الأول: خوان بابلو بيلاتي

الحكم المساعد الثاني: جابرييل تشادي

الحكم الرابع: داريو هيريرا

الحكم المساعد الاحتياطي: كريستيان نافارو.

وفاز منتخب فرنسا على باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم.

فيما فاز المغرب على كندا بثلاثية دون رد في ثمن النهائي.

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المتأهل من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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المغرب فرنسا كأس العالم
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