كأس العالم - الرابع في التاريخ.. شوبير يتصدى لضربة جزاء أمام ميسي

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 19:32

كتب : Filgoal Team

مصطفى شوبير أمام ميسي

تصدى مصطفى شوبير حارس مرمى منتخب مصر، لضربة جزاء أمام ليونيل ميسي قائد المنتخب الأرجنتيني.

ونال منتخب الأرجنتين ضربة جزاء في الدقيقة 20، بعد سقوط نيكولاس تاليافيكو داخل منطقة الجزاء إثر التحام مع هيثم حسن لاعب المنتخب المصري.

وسدد ميسي ضربة الجزاء على يسار شوبير الذي نجح في التصدي لها.

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وتعد تلك الضربة الثانية التي يتصدى لها شوبير في كأس العالم 2026.

ونجح شوبير في التصدي لضربة جزاء أمام إيران في الجولة الثالثة لحساب المجموعة السابعة من كأس العالم.

وتصدى شوبير أمام مهدي طارمي قائد المنتخب الإيراني.

وبات مصطفى شوبير رائع حارس في تاريخ كأس العالم يتصدى لضربتي ترجيح في البطولة ذاتها، بعد حارسي بولندا يان توماشفسكي، وفويتشيك تشيزني، والحارس الأمريكي براد فريدل.

وأهدر ميسي، 4 ضربات جزاء من إجمالي 8 ضربات جزاء سددها في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

ويعد ميسي أول لاعب في التاريخ يهدر ركلتي ترجيح في نفس البطولة.

ويتصدر ميسي قائمة صدارة هدافي كأس العالم برصيد 7 أهداف بالتساوي مع كيليان مبابي، وإرلينج هالاند.

فيما يتصدر ميسي قائمة هدافي كأس العالم عبر التاريخ بـ 20 هدفا.

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