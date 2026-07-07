الزمالك يعلن رفع قضيتي عمر فرج ولازيتش لدى فيفا

أعلن نادي الزمالك رفع قضيتن جديدتين لدى الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا".

ويواصل الزمالك حل القضايا التي تسببت في إيقاف القيد بعقوبة من فيفا.

وأعلن الزمالك عبر التطبيق الخاص بالنادي "زملكاوي"، أن فيفا رفع القضيتين الخاصتين بمستحقات الفلسطيني عمر فرج لاعب الفريق السابق، ويوجوسلاف لازيتش مدرب الحراس السابق للأبيض من قائمة القضايا الخاصة بالنادي لدى الاتحاد الدولي، وذلك بعد نجاح مسؤولي القلعة البيضاء في إنهاء أزمة مستحقات الثنائي.

وكان الزمالك توصل لتسوية مع عمر فرج في الآونة الأخيرة، كنا سدد النادي مستحقات لازيتش خلال الفترة الأخيرة ضمن جهود القلعة البيضاء لحل القضايا المرفوعة ضد النادي.

الزمالك قد نجح في وقت سابق في إنهاء قضايا مساعدي البرتغالي جوزيه جوميز، المدير الفني السابق للفريق، وهم لويس فيسنتي، وجواو ميجيل، وأندري بيكي، إلى جانب سداد مستحقات البنيني سامسون أكينيولا، لاعب الفريق السابق، والسويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق.

كما نجح الزمالك في تسوية مستحقات نادي شارلروا البلجيكي الخاصة بصفقة الفلسطيني عدي الدباغ، بجانب إنهاء أزمة التونسي أحمد الجفالي، وقضية مستحقات نادي إستريلا دا أمادورا البرتغالي الخاصة بصفقة الأنجولي شيكو بانزا.

ويحاول الزمالك حل القضايا والحصول على الرخصة الإفريقية التي للمشاركة في النسخة المقبلة من دوري أبطال إفريقيا.

كما يتمسك الزمالك بفرصة تعليق عقوبة إيقاف القيد الغير مشروط بالسداد (إيقاف القيد التأديبي).