كأس العالم - مدرب الأرجنتين: سنستغل هذه النقطة أمام مصر.. ونريد رد الاعتبار

شدد روبرتو أيالا المدرب المساعد بالجهاز الفني لمنتخب الأرجنتين على جاهزية فريقه لمواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين بعد قليل ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.

وقال روبيرتو أيالا مساعد مدرب الأرجنتين عبر بي عن سبورتس: "فكرتنا هي استغلال المساحات عندما نستحوذ على الكرة".

وأضاف "شاهدنا أن هناك فرصة لذلك، لأنهم غالبا ما يدافعون بخط متقدم ويتركون مساحات، وهنا تظهر جودة لاعبينا في استغلالها".

وأتم "نأتي من مباراة صعبة وتأهل معقد، ولدينا رغبة كبيرة في تقديم أداء جيد أمام مصر، ورد الاعتبار، وحسم التأهل".

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين فأطاح بـ كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من كولومبيا أمام سويسرا، المقررة الساعة 11 مساء اليوم.