كأس العالم - فيفا تدين واقعة عنصرية ضد "سبيد" في مباراة الأرجنتين وكاب فيردي

أدان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" كل أشكال العنصرية والكراهية والتمييز، مؤكدة أنها لا مكان لها في كرة القدم أو في المجتمع.

وكشف فيفا عن فتح تحقيق عقب واقعة شهدتها مباراة الأرجنتين أمام كاب فيردي في كأس العالم 2026.

وأوضح فيفا أن الواقعة تضمنت مشجعا وتفاعلًا مع IShowSpeed صانع المحتوى داخل ملعب ميامي، حيث تم التحرك فورا لبدء التحقيق.

وشدد البيان: "ندين بشدة العنصرية والكراهية والتمييز بجميع أشكاله، ولا مكان لهذه الأفعال في كرة القدم أو في كأس العالم أو في أي مكان بالمجتمع".

وأضاف: "كأس العالم يمثل احتفالا بالوحدة والتنوع والاحترام، ويجمع بين شعوب وثقافات مختلفة".

واختتم البيان "أي سلوك يقوض هذه القيم غير مرحب به في لعبتنا".

ويلعب منتخب الأرجنتين أمام مصر في ثمن نهائي كأس العالم.

وكان منتخب الأرجنتين قد تخطى كاب فيردي في دور الـ 32 بعد الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتعرض صانع المحتوى "سبيد" لهتافات عنصرية ومضايقات من جماهير الأرجنيتن.

ووصلت المباراة وقتها لشوطين إضافيين.