مباشر كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. إنذار لحسام حسن

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

مصطفى زيكو - مصر ضد الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026.

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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين

ق 90+3: هدف من إنزو فيرناندز

ق 84: ميسي يسجل التعادل

ق 82: فرصة تضيع من لاوتارو بغرابة

ق 80: نزول مرموش بدلا من زيكو

ق 79: روميرو يسجل الأول للأرجنتين

ق 74: نزول تريزيجيه بدلا من هيثم حسن

ق 67: جووووووووووووووووووول الثاني زيكو

ق 66: نزول جوناليس ولاوتارو بدلا من تاليافيجو ودي بول

ق 60: الحكم يلغي الهدف

ق 59: جوووووووووووول من زيكو

ق 47: شوبير يتصدى أمام دي بول

نزول حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم مصر

ق 45+5: إصابة إمام عاشور

ق 39: أووووووووووه شوبير يمنع فرصة مؤكدة من ألفاريز

ق 31: ميسي يسدد ركلة حرة في القائم

ق 28: شوبير يتألق من جديد وينقذ رأسية خطيرة

ق 21: شوبير يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي

ق 19: ركلة جزاء على هيثم حسن ضد تاليافيجو

ق 14: جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم

ق 7: عرضية من مصر تمر دون خطورة

انطلاق المباراة

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