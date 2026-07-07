مباشر كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. إنذار لحسام حسن

الـ 16.. تريزيجية ينضم إلى نادي المئة بعد مشاركته أمام الأرجنتين

الثاني في كأس العالم.. زيكو يسجل لمنتخب مصر في الأرجنتين

كأس العالم - الحكم يحرم زيكو من هدف عالمي في شباك الأرجنتين

كأس العالم - بعد المحتسبة ضد مصر.. الأرجنتين الأكثر حصولا على ركلات الجزاء تاريخيا