انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة

الأعلى للإعلام: فضلنا الانتظار حتى انتهاء مشاركة المنتخب في المونديال لفحص الشكاوى

مصدر من الأهلي لـ في الجول: نعمل على حسم ملف تجديد شوبير وعاشور قبل انطلاق معسكر الإعداد