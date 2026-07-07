مباشر كأس العالم – مصر (1)-(0) الأرجنتين.. ميسي يسدد في القائم
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026.
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ق 31: ميسي يسدد ركلة حرة في القائم
ق 28: شوبير يتألق من جديد وينقذ رأسية خطيرة
ق 21: شوبير يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي
ق 19: ركلة جزاء على هيثم حسن ضد تاليافيجو
ق 14: جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم
ق 7: عرضية من مصر تمر دون خطورة
انطلاق المباراة
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