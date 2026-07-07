مباشر كأس العالم – مصر (1)-(0) الأرجنتين.. ميسي يسدد في القائم

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:40

كتب : FilGoal

احتفال منتخب مصر بالهدف في الأرجنتين

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026.

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ق 31: ميسي يسدد ركلة حرة في القائم

ق 28: شوبير يتألق من جديد وينقذ رأسية خطيرة

ق 21: شوبير يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي

ق 19: ركلة جزاء على هيثم حسن ضد تاليافيجو

ق 14: جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم

ق 7: عرضية من مصر تمر دون خطورة

انطلاق المباراة

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