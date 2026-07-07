انتهت كأس العالم – مصر (2)-(3) الأرجنتين.. وداع الفراعنة
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:40
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة مصر ضد الأرجنتين في دور الـ16 لكأس العالم 2026.
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نهاية المباراة بفوز الأرجنتين
ق 90+3: هدف من إنزو فيرناندز
ق 84: ميسي يسجل التعادل
ق 82: فرصة تضيع من لاوتارو بغرابة
ق 80: نزول مرموش بدلا من زيكو
ق 79: روميرو يسجل الأول للأرجنتين
ق 74: نزول تريزيجيه بدلا من هيثم حسن
ق 67: جووووووووووووووووووول الثاني زيكو
ق 66: نزول جوناليس ولاوتارو بدلا من تاليافيجو ودي بول
ق 60: الحكم يلغي الهدف
ق 59: جوووووووووووول من زيكو
ق 47: شوبير يتصدى أمام دي بول
نزول حمدي فتحي بدلا من إمام عاشور
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم مصر
ق 45+5: إصابة إمام عاشور
ق 39: أووووووووووه شوبير يمنع فرصة مؤكدة من ألفاريز
ق 31: ميسي يسدد ركلة حرة في القائم
ق 28: شوبير يتألق من جديد وينقذ رأسية خطيرة
ق 21: شوبير يتصدى لركلة الجزاء أمام ميسي
ق 19: ركلة جزاء على هيثم حسن ضد تاليافيجو
ق 14: جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم
ق 7: عرضية من مصر تمر دون خطورة
انطلاق المباراة