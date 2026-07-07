كأس العالم - حسام حسن: هيأنا أنفسنا لمباراة الأرجنتين.. و"محدش بيصحى من النوم يلعب"

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على جاهزية الفراعنة لخوض المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين بعد قليل ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "نتعامل مع البطولة مباراة بمباراة، وتركيزنا الآن منصب بالكامل على مواجهة الأرجنتين. ومن حقنا أن نتطلع لإسعاد الشعب المصري والجماهير العربية والإفريقية. نحن نأخذ بكل الأسباب، وعملنا عليها بشكل جيد. نحترم المنافس لكن في النهاية المجهود والأداء داخل الملعب هما من يحسمان النتيجة".

وأضاف "لو كانت هناك أيام إضافية بين المباريات لكان ذلك أفضل من ناحية الاستشفاء، لكننا هيأنا أنفسنا جيدا، وقمنا بكل ما علينا. لم نخض تدريبا قويا، بل كان مرانا خفيفا".

وتابع "كنت أتمنى فقط أن يتأخر موعد المباراة قليلا، خاصة أننا لم نعد في دور المجموعات واليوم الواحد يشهد مباراة أو مباراتين في الأدوار الإقصائية".

وأتم "محدش بيصحى من النوم يلعب مباراة، (مازحا) أعتقد اللي حط المواعيد دي ملعبش كورة".

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين فأطاح بـ كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من كولومبيا أمام سويسرا، المقررة الساعة 11 مساء اليوم.