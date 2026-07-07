كأس العالم - حسام حسن: هيأنا أنفسنا لمباراة الأرجنتين.. و"محدش بيصحى من النوم يلعب"

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:22

كتب : FilGoal

حسام حسن - منتخب مصر

شدد حسام حسن مدرب منتخب مصر على جاهزية الفراعنة لخوض المواجهة المرتقبة ضد الأرجنتين.

ويلعب منتخب مصر ضد الأرجنتين بعد قليل ضمن دور الـ16 لمسابقة كأس العالم.

وقال حسام حسن عبر بي إن سبورتس: "نتعامل مع البطولة مباراة بمباراة، وتركيزنا الآن منصب بالكامل على مواجهة الأرجنتين. ومن حقنا أن نتطلع لإسعاد الشعب المصري والجماهير العربية والإفريقية. نحن نأخذ بكل الأسباب، وعملنا عليها بشكل جيد. نحترم المنافس لكن في النهاية المجهود والأداء داخل الملعب هما من يحسمان النتيجة".

أخبار متعلقة:
كأس العالم - إيدول: منتخب الأرجنتين يقترب من تعديل رابع في التشكيل الأساسي أمام مصر كأس العالم - حسام حسن: هيأنا أنفسنا لمباراة الأرجنتين.. و"محدش بيصحى من النوم يلعب" كأس العالم - ماركا: برشلونة يكثف جهوده لإتمام التعاقد مع كانسيلو كأس العالم - ماركا: تشواميني قد يغيب أمام المغرب

وأضاف "لو كانت هناك أيام إضافية بين المباريات لكان ذلك أفضل من ناحية الاستشفاء، لكننا هيأنا أنفسنا جيدا، وقمنا بكل ما علينا. لم نخض تدريبا قويا، بل كان مرانا خفيفا".

وتابع "كنت أتمنى فقط أن يتأخر موعد المباراة قليلا، خاصة أننا لم نعد في دور المجموعات واليوم الواحد يشهد مباراة أو مباراتين في الأدوار الإقصائية".

وأتم "محدش بيصحى من النوم يلعب مباراة، (مازحا) أعتقد اللي حط المواعيد دي ملعبش كورة".

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين فأطاح بـ كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من كولومبيا أمام سويسرا، المقررة الساعة 11 مساء اليوم.

حسام حسن منتخب مصر مصر والأرجنتين
نرشح لكم
كأس العالم - مدرب الأرجنتين: سنستغل هذه النقطة أمام مصر.. ونريد رد الاعتبار كأس العالم - فيفا تدين واقعة عنصرية ضد "سبيد" في مباراة الأرجنتين وكاب فيردي مباشر كأس العالم – مصر (1)-(0) الأرجنتين.. جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم كأس العالم - أبو تريكة: مواجهة الأرجنتين ضد كاب فيردي مختلفة.. وهذه رسالتي للاعبين كريم حافظ: سنخوض مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين.. وهذا طلب حسام حسن الأخير الرياضية السعودية: اتحاد جدة يدرس فتح ملف ضم صلاح مجددا تشكيل كأس العالم - ميسي وألفاريز يقودان هجوم الأرجنتين ضد مصر تشكيل كأس العالم - هيثم حسن أساسي مع مصر.. ومرموش وحمدي بديلان أمام الأرجنتين
أخر الأخبار
الزمالك يعلن رفع قضيتي عمر فرج ولازيتش لدى فيفا 56 ثاتيه | الكرة المصرية
كأس العالم - مدرب الأرجنتين: سنستغل هذه النقطة أمام مصر.. ونريد رد الاعتبار 31 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - فيفا تدين واقعة عنصرية ضد "سبيد" في مباراة الأرجنتين وكاب فيردي 31 دقيقة | في المونديال
مباشر كأس العالم – مصر (1)-(0) الأرجنتين.. جوووووووووووووووووول ياسر إبراهيم 39 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - أبو تريكة: مواجهة الأرجنتين ضد كاب فيردي مختلفة.. وهذه رسالتي للاعبين 53 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - حسام حسن: هيأنا أنفسنا لمباراة الأرجنتين.. و"محدش بيصحى من النوم يلعب" 57 دقيقة | في المونديال
كريم حافظ: سنخوض مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين.. وهذا طلب حسام حسن الأخير ساعة | في المونديال
الرياضية السعودية: اتحاد جدة يدرس فتح ملف ضم صلاح مجددا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني