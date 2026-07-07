كريم حافظ: سنخوض مباراة للتاريخ أمام الأرجنتين.. وهذا طلب حسام حسن الأخير

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 18:11

كتب : FilGoal

كريم حافظ - مصر - أستراليا

يرى كريم حافظ ظهير أيسر منتخب مصر، أن مباراة الأرجنتين في كأس العالم، مهمة جدا.

ويلتقي المنتخب المصري نظيره الأرجنتيني في تمام السابعة مساء اليوم، في دور الـ 16 بكأس العالم 2026.

وأوضح حافظ في تصريحات عبر بي ان سبورتس، قبل المباراة: "مباراة للتاريخ بالنسبة لنا.. سنقدم كل ما لدينا، لنجعل بلدنا فخوره بنا."

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وأضاف "نعلم ما يجب علينا نقدمه في كأس العالم، سنستمع بتلك اللحظة، ونقدم 100 % من مجهودنا."

وعن آخر كلمات قالها حسام حسن مدرب المنتخب للاعبين، رد كريم حافظ: "حسام حسن يدعمنا دائما ويشجعنا، ويمنحنا كل شيء، طلبنا أن نستمتع بتلك اللحظة."

وأتم حديثه "نأمل في أن نفوز بالمباراة."

ويشارك كريم حافظ أساسيا للمباراة الثانية على التوالي في تشكيل مصر بكأس العالم.

ولعب كريم حافظ في تشكيل مصر الأساسي أمام أستراليا في دور الـ 32.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين فأطاح بـ كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من كولومبيا أمام سويسرا، المقررة الساعة 11 مساء اليوم.

الأرجنتين مصر كريم حافظ
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