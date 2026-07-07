تشكيل كأس العالم - هيثم حسن أساسي مع مصر.. ومرموش وحمدي بديلان أمام الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 17:43

كتب : FilGoal

هيثم حسن - مصر - أستراليا

يقود محمد صلاح هجوم منتخب مصر أمام الأرجنتين في كأس العالم.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الأرجنتيني على ملعب أتلانتا في دور الـ 16 لكأس العالم.

واختار حسام حسن المدير الفني لمنتخب مصر، البدء بهيثم حسن أساسيا لأول مرة في التشكيل، مع استمرار رامي ربيعة في خط الدفاع بجوار ياسر إبراهيم.

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فيما يجلس عمر مرموش وحمدي فتحي إلى جانب محمود حسن تريزيجية على مقاعد البدلااء.

ويبدأ منتخب مصر بالتشكيل التالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: محمد هاني - ياسر إبراهيم - رامي ربيعة - كريم حافظ

الوسط: مروان عطية - مهند لاشين - إمام عاشور

الهجوم: هيثم حسن - مصطفى زيكو - محمد صلاح

وعلى مقاعد البدلاء: محمد الشناوي - مهدي سليمان - محمد علاء - طارق علاء - حسام عبد المجيد - حمدي فتحي - نبيل عماد - محمود صابر - إبراهيم عادل - محمود تريزيجية - أحمد سيد "زيزو" - حمزة عبد الكريم - عمر مرموش

فيما استبعد محمد عبد المنعم، وأحمد فتوح من قائمة المباراة للإصابة.

وتأهل منتخب مصر إلى ثمن النهائي بعد الفوز أمام أستراليا بركلات الترجيح 4-2 بعد نهاية الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1.

أما منتخب الأرجنتين فأطاح بـ كاب فيردي بنتيجة 3-2 بعد امتداد المباراة لوقت إضافي.

ويلتقي الفائز من تلك المباراة في الدور ربع النهائي، أمام الفائز من كولومبيا أمام سويسرا، المقررة الساعة 11 مساء اليوم.

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