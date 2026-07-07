رومانو: إنييجو مارتينيز مستمر مع النصر لموسم إضافي

حسم الإسباني إينيجو مارتينيز، مدافع النصر السعودي، مستقبله بشكل نهائي بعدما توصل إلى اتفاق مع ناديه لتمديد عقده لمدة موسم إضافي، لينهي بذلك كل التكهنات التي أثيرت خلال الأسابيع الماضية حول إمكانية رحيله مجانًا خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

إنييجو مارتينيز النادي : النصر النصر

وبحسب ما أكده الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، فإن مارتينيز سيواصل الدفاع عن ألوان النصر في الموسم المقبل، بعدما فعّل الطرفان بند التمديد الموجود في العقد، ليبقى اللاعب ضمن صفوف الفريق حتى صيف 2027.

وكان مارتينيز قد انضم إلى النصر في صيف 2025 بصفقة انتقال حر، عقب فسخ عقده مع برشلونة، ووقّع حينها عقدًا لمدة موسم واحد مع وجود خيار يسمح بتمديده لعام إضافي، وهو ما تم الاتفاق على تفعيله الآن.

وخلال موسمه الأول مع الفريق السعودي، فرض المدافع الإسباني نفسه كأحد الركائز الأساسية في تشكيل النصر، إذ شارك في 43 مباراة رسمية بمختلف المسابقات، سجل خلالها 4 أهداف، وخاض 3717 دقيقة، ليؤكد مكانته داخل الفريق الذي يضم بين صفوفه النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو.

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت مؤخرًا إلى احتمالية رحيل اللاعب مع نهاية عقده، وهو ما فتح الباب أمام تكهنات بشأن عودته إلى أوروبا، إلا أن تمديد عقده أغلق هذا الملف بشكل نهائي.

وبذلك، لن يكون إينيجو مارتينيز متاحًا في سوق الانتقالات كلاعب حر هذا الصيف، وسيواصل مشواره مع النصر في منافسات الدوري السعودي خلال الموسم المقبل.