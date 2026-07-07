كأس العالم - إيدول: منتخب الأرجنتين يقترب من تعديل رابع في التشكيل الأساسي أمام مصر

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 15:45

كتب : FilGoal

الأرجنتين - الجزائر

من المحتمل أن يُجري منتخب الأرجنتين 4 تغييرات على التشكيل الأساسي خلال مواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، في تمام السابعة من مساء يوم الثلاثاء.

قبل ساعات، كشف الصحفي الأرجنتيني الشهير جاستون إيدول عن إجراء ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين ثلاثة تغييرات بشكل مؤكد في

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التشكيل الأساسي.

فيما قال قبل المباراة بساعات، أنه ربما سيكون هناك تغيير إضافي في تشكيل منتخب الأرجنتين الأساسي.

وتشمل تغييرات منتخب الأرجنتين، مشاركة خوليان ألفاريز في الهجوم بدلا من لاوتارو مارتينيز.

وتأتي تبديلات سكالوني في التشكيل كالآتي، وفقا لإيدول:

نيكولاس تاليافيكو بدلا من فاكوندو ميدينا

لياندرو باريديس بدلا من تياجو ألمادا

خوليان ألفاريز بدلا من لاوتارو مارتينيز

ولم يوضح إيدول هوية اللاعب الرابع المرشح لدخول التشكيل.

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

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