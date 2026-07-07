كأس العالم - ماركا: برشلونة يكثف جهوده لإتمام التعاقد مع كانسيلو

ذكرت جريدة ماركا أن نادي برشلونة يكثف جهوده لحسم صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال بشكل نهائي.

ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن برشلونة يتحرك بقوة من أجل كانسيلو، بعدما انتهى مشواره مع منتخب البرتغال في كأس العالم.

وتثق إدارة برشلونة في حسم ملف البرتغالي جواو كانسيلو مع الهلال السعودي.

وبحسب "ذا أثليتك"‘ فإن إدارة برشلونة تثق في قدرتها على الوصول إلى اتفاق مع الهلال حول شراء المدة المتبقية من عقد كانسيلو.

ويمتد عقد كانسيلو مع الهلال حتى صيف 2027.

ويحاول برشلونة استغلال عدم حاجة الهلال الفنية للظهير البرتغالي، لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي بأقل التكاليف.

ولعب كانسيلو مع الهلال 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

وبقميص برشلونة لعب 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.

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