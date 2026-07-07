كأس العالم - ماركا: برشلونة يكثف جهوده لإتمام التعاقد مع كانسيلو

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 15:33

كتب : FilGoal

جواو كانسيلو - برشلونة ضد أتلتيكو مدريد

ذكرت جريدة ماركا أن نادي برشلونة يكثف جهوده لحسم صفقة ضم البرتغالي جواو كانسيلو مدافع الهلال بشكل نهائي.

ولعب كانسيلو معارا من الهلال إلى برشلونة في الموسم الماضي.

وأوضح التقرير أن برشلونة يتحرك بقوة من أجل كانسيلو، بعدما انتهى مشواره مع منتخب البرتغال في كأس العالم.

أخبار متعلقة:
أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه كأس العالم - ماركا: تشواميني قد يغيب أمام المغرب كأس العالم - كورتوا: واجهنا قلة احترام خلال الأيام الماضية.. والسنغال أفضل من أمريكا كأس العالم - أثليتك: إصابة أونانا بقطع في الرباط الصليبي

وتثق إدارة برشلونة في حسم ملف البرتغالي جواو كانسيلو مع الهلال السعودي.

وبحسب "ذا أثليتك"‘ فإن إدارة برشلونة تثق في قدرتها على الوصول إلى اتفاق مع الهلال حول شراء المدة المتبقية من عقد كانسيلو.

ويمتد عقد كانسيلو مع الهلال حتى صيف 2027.

ويحاول برشلونة استغلال عدم حاجة الهلال الفنية للظهير البرتغالي، لتحويل الإعارة إلى بيع نهائي بأقل التكاليف.

ولعب كانسيلو مع الهلال 45 مباراة، وسجل 3 أهداف وصنع 14 آخرين.

وبقميص برشلونة لعب 65 مباراة وسجل 6 أهداف وصنع 9، ولكن ذلك على فترتين أولهما موسم 2023-2024، والثانية في النصف الثاني من الموسم المنصرم.

وسبق لكانسيلو اللعب في أندية: بنفيكا وإنتر ويوفنتوس ومانشستر سيتي وبايرن ميونيخ قبل أن ينضم للهلال في صيف 2024.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

برشلونة الهلال جواو كانسيلو
نرشح لكم
بعد أقطاي عبد الله.. الأهلي يعلن ضم علي محمود أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه تقرير: بن ناصر يقترب من مزاملة أكرم توفيق في الشمال القطري خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الشارقة والإسماعيلي على ضم عبد الكريم مصطفى ذا أثليتك: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش اتحاد جدة يضم لاعب وسط الفيحاء إنبي يعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي رومانو: أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع سان جيرمان على ضم كانج إن لي
أخر الأخبار
بعد أقطاي عبد الله.. الأهلي يعلن ضم علي محمود 2 دقيقة | ميركاتو
المراجعة النهائية... الدليل الذي تحتاجه مصر قبل مواجهة الأرجنتين 24 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - إيدول: منتخب الأرجنتين يقترب من تعديل رابع في التشكيل الأساسي أمام مصر 57 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - ماركا: برشلونة يكثف جهوده لإتمام التعاقد مع كانسيلو ساعة | ميركاتو
أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه 2 ساعة | ميركاتو
عموتة: فرصة تدريب الأهلي لا تأتي كل عام.. والمفاوضات بدأت منذ شهر 2 ساعة | الدوري المصري
وائل جمعة: عموتة من أفضل المدربين في الشرق الأوسط.. والأهلي يخوض معسكره الخارجي نهاية الشهر 2 ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يعرض منصبا إدارية على سعد سمير 3 ساعة | الدوري المصري
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني