أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه

أعلن نادي أهلي جدة يوم الثلاثاء تعاقده مع الأرميني إدواردو سبيرستيان قادما من كراسنودار الروسي

ووقع اللاعب الأرميني على عقد يربطه بأهلي جدة لمدة 4 أعوام مع أفضلية التجديد لعام خامسة بعد

وذلك بعدما عبر الفحص الطبي الذي أجراه في البرتغال بنجاح.

البالغ من العمر 26 عامًا انضم لأهلي جدة من أجل تعويض رحيل الإيفواري فرانك كيسيه بعد نهاية عقده.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعب الأرميني سيلتحق بفريقه الجديد في معسكر النمسا الإعدادي، الذي يبدأ في 16 يوليو الجاري.

ومثّل سبيرتسيان منتخب أرمينيا في 42 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا.

وودع نادي أهلي جدة لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه بعد نهاية عقده.

وأفاد النادي في بيان: "شكرًا فرانك كيسيه 3 أعوام كانت مليئة بالعطاء والتميز.. كفيت ووفيت".

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في 119 مباراة بقميص أهلي جدة.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.