أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 14:20

كتب : FilGoal

أهلي جدة - دوري أبطال آسيا للنخبة

أعلن نادي أهلي جدة يوم الثلاثاء تعاقده مع الأرميني إدواردو سبيرستيان قادما من كراسنودار الروسي

ووقع اللاعب الأرميني على عقد يربطه بأهلي جدة لمدة 4 أعوام مع أفضلية التجديد لعام خامسة بعد

وذلك بعدما عبر الفحص الطبي الذي أجراه في البرتغال بنجاح.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - ماركا: تشواميني قد يغيب أمام المغرب روسينيور يتولى تدريب نادي باريس تقرير: بن ناصر يقترب من مزاملة أكرم توفيق في الشمال القطري كأس العالم - كورتوا: واجهنا قلة احترام خلال الأيام الماضية.. والسنغال أفضل من أمريكا

البالغ من العمر 26 عامًا انضم لأهلي جدة من أجل تعويض رحيل الإيفواري فرانك كيسيه بعد نهاية عقده.

وذكرت جريدة الرياضية السعودية أن اللاعب الأرميني سيلتحق بفريقه الجديد في معسكر النمسا الإعدادي، الذي يبدأ في 16 يوليو الجاري.

May be an image of text

ومثّل سبيرتسيان منتخب أرمينيا في 42 مباراة، أحرز خلالها 12 هدفا.

وودع نادي أهلي جدة لاعبه الإيفواري فرانك كيسيه بعد نهاية عقده.

وأفاد النادي في بيان: "شكرًا فرانك كيسيه 3 أعوام كانت مليئة بالعطاء والتميز.. كفيت ووفيت".

وكان كيسيه انضم إلى أهلي جدة في أغسطس 2023، قادمًا من برشلونة الإسباني، بعقد يمتد حتى صيف 2026.

ونجح منذ وصوله إلى جدة في فرض نفسه بوصفه أحد أبرز عناصر الفريق، إذ شارك في 119 مباراة بقميص أهلي جدة.

وحقق لاعب الوسط الإيفواري مع الأهلي ثلاثة ألقاب، تمثلت بدوري أبطال آسيا للنخبة مرتين متتاليتين، إضافة إلى كأس السوبر السعودي، كما سجل 26 هدفًا، وقدم 14 تمريرة حاسمة.

أهلي جدة فرانك كيسيه إدوارد سبيرستيان إدواردو سبيرستيان
نرشح لكم
تقرير: بن ناصر يقترب من مزاملة أكرم توفيق في الشمال القطري خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الشارقة والإسماعيلي على ضم عبد الكريم مصطفى ذا أثليتك: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش اتحاد جدة يضم لاعب وسط الفيحاء إنبي يعلن انتقال أقطاي عبد الله إلى الأهلي رومانو: أتلتيكو مدريد يتوصل لاتفاق نهائي مع سان جيرمان على ضم كانج إن لي خبر في الجول - محمد إبراهيم يجتاز الكشف الطبي للانضمام إلى زد كأس العالم - راديو مونت كارلو: سان جيرمان يتوصل لاتفاق مع نجم موناكو
أخر الأخبار
أهلي جدة يعلن تعاقده مع بديل كيسيه 48 دقيقة | ميركاتو
عموتة: فرصة تدريب الأهلي لا تأتي كل عام.. والمفاوضات بدأت منذ شهر 56 دقيقة | الدوري المصري
وائل جمعة: عموتة من أفضل المدربين في الشرق الأوسط.. والأهلي يخوض معسكره الخارجي نهاية الشهر ساعة | الدوري المصري
خبر في الجول - سيراميكا كليوباترا يعرض منصبا إدارية على سعد سمير ساعة | الدوري المصري
كأس العالم - ماركا: تشواميني قد يغيب أمام المغرب 2 ساعة | في المونديال
تقرير: بن ناصر يقترب من مزاملة أكرم توفيق في الشمال القطري 2 ساعة | ميركاتو
روسينيور يتولى تدريب نادي باريس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
كأس العالم - كورتوا: واجهنا قلة احترام خلال الأيام الماضية.. والسنغال أفضل من أمريكا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني