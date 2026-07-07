عموتة: فرصة تدريب الأهلي لا تأتي كل عام.. والمفاوضات بدأت منذ شهر

كشف حسين عموتة المدير الفني للنادي الأهلي عن تفاصيل مفاوضات الأحمر معه لتولي المسؤولية.

الحسين عموتة النادي : الأهلي الأهلي

وأعلن الأهلي تعيين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

وقال عموته خلال المؤتمر الصحفي: "أتقدم بالشكر لإدارة النادي الأهلي ومحمود الخطيب وياسين منصور ومجلس الإدارة بالكامل الذي وافق بالإجماع على تواجدي وأتاحوا لي الفرصة لأكون ضمن منظومة النادي الأفضل في إفريقيا بالأرقام والإنجازات".

وواصل "لي الشرف في التواجد وتحمل مسؤولية النادي الأهلي، أعرف أن جماهيره لا ترتاح إلا بالألقاب والانتصارات وجميعنا متفقين على ذلك وأتمنى أن نقدم موسم يليق بسمعة النادي ومع الإمكانيات المتواجدة بالنادي أتوقع أن نكون الأقرب لحصد الألقاب".

وأكمل "أنا من المدربين الذين لا يتكلمون كثيرا ولا أحب الظهور ولهذا أطلب منكم عدم الضغط علي بشان الظهور كثيرا، بالطبع نريد إعطاء الإعلام حقه ولكن بالحديث عن الملعب فقط".

وأردف "أريد ان أقدم التهنئة لمصر والمغرب على الظهور الممتاز في كأس العالم، وأتمنى التوفيق لمصر ضد الأرجنتين والوصول لربع النهائي".

وكشف "مفاوضات الأهلي معي بدأت منذ أكثر من شهر، أول من تحدث معي كان سيد عبد الحفيظ وتقابلنا خارج مصر ثم تحدث معي ياسين منصور، ثم تناقشنا بشأن العقد وسارت الأمور بشكل جيد".

وشدد "اختيار اللاعبين المحترفين متاح لجميع الجنسيات وفي حالة تواجد خامة مطلوبة مغربية سيكون أفضل لأنني أعرف جميع اللاعبين المغربيين ولكن الأهلي نادي عالمي ولن تقتصر اختياراتي على ضم لاعب مغربي فقط، وسنضم اللاعب المناسب فقط من أي جنسية والذي يقع عليه الاختيار من الإدارة والجهاز الفني".

وأكمل "الضغط المتواجد داخل الأهلي بضرورة التواجد بالمقدمة، والبحث عن البطولات يجعل من الضروري إدخال أي لاعب من الناشئين بشكل تدريجي، أحيانا من الممكن الإستعانة بهم ولكن حسب وضع الفريق وأحب أن يتواجد عناصر شابة داخل الفريق".

تابع "الدافع الأساسي لتدريب الأهلي هو الحصول على فرصة لتدريب فريق كبير لا تأتي كل عام، وأتمنى التوفيق معه في التتويج بالبطولات".

وأضاف "كنت أتابع الأهلي ولكن المتابعة من بعيد وأنت غير مرتبط مهنيا مع الفريق تكون تشاهد بشكل طبيعي كمشجع للاستمتاع أما المتابعة من داخل الفريق تختلف، يجب أن تحتك مع اللاعبين لتعرف شخصيتهم".

وأتم "يجب أن نستغل المساندة الجماهيرية، لعبت ضد الأهلي مرتين وأعرف كم مساندة الجماهير، ومن يقبل التواجد في الأهلي يجب أن يعرف أن هناك ضغط وأن يتعلم كيف يتعايش معه".

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم المقبل مساء اليوم تحت قيادة حسين عموتة.