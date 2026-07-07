وائل جمعة: عموتة من أفضل المدربين في الشرق الأوسط.. والأهلي يخوض معسكره الخارجي نهاية الشهر

يرى وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي، أن حسين عموتة واحد من أفضل المدربين في الشرق الأوسط.

وائل جمعة النادي : معتزل الأهلي

وأعلن الأهلي تعيين عموتة مديرا فنيا للفريق بداية من الموسم المقبل.

وعقد الأهلي مؤتمرا صحفيا لتقديم وائل جمعة كمدير للكرة وعموتة كمدير فني.

وقال جمعة خلال المؤتمر الصحفي: "سعيد بعودتي لبيتي النادي الأهلي، أكثر مكان عشت فيه لحظات سعيدة، والمكان الذي له فضل كبير علي ومهما تحدثت لن أعطيه حقه".

وواصل "الأهلي يستحق أن أضحي بالكثير من أجله وأريد أن أشكر المسؤولين على إصرارهم على وجودي بالنادي في هذا التوقيت لأرد الجميل للنادي، كما أشكر المسؤولين في قناة بي إن سبورت على سماحهم لي بتلبية نداء الأهلي".

وتابع "عموتة واحد من أفضل المدربين في الشرق الأوسط ويملك إمكانيات كبيرة وأثبت حضوره وشخصيته في كل الأمكان التي عمل بها، تعاملت معه على المستوى الشخصي وهو يليق بالنادي الأهلي

وأردف "سعداء بوجود عموتة، وإن شاء الله الأهلي سيضيه إليه الكثير وهو سيضيف الكثير للنادي وأتمنى له التوفيق والنجاح".

وأضاف "حسين عموتة لا يزال في مرحلة التعرف على اللاعبين، الدوليين لا يزالون مع منتخب مصر ونتمنى وصولهم لأبعد نقطة وهذا يعطينا الفرصة للاستقرار على العناصر التي ستنضم للنادي".

وأتم "معسكر النادي الأهلي يتم الترتيب له حاليا للاستقرار على مكان تواجده وغالبا سيقام بنهاية الشهر وسنعلن عن التفاصيل النهائية قريبا".

وتنطلق فترة إعداد الأهلي للموسم المقبل مساء اليوم تحت قيادة حسين عموتة.