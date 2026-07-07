كأس العالم - ماركا: تشواميني قد يغيب أمام المغرب

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 13:01

كتب : FilGoal

أوريلين تشواميني

أوضحت جريدة ماركا أن فرص أوريلين تشواميني لاعب وسط فرنسا في المشاركة أمام المغرب يوم الخميس تبدو قليلة للغاية.

ويصطدم منتخب فرنسا بنظيره المغربي في ربع نهائي كأس العالم.

وأفاد التقرير أن تشواميني تدرّب بشكل منفرد يوم الاثنين.

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وأضاف أن ديديه ديشامب مدرب فرنسا لم يستبعد إمكانية مشاركته أمام المغرب، لكن وجوده في المباراة يبدو مستبعدًا للغاية.

وتلقى منتخب فرنسا ضربة قوية قبل ساعات من مواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم، بعد تأكد غياب أوريلين تشواميني عن اللقاء بسبب الإصابة.

وفاز منتخب فرنسا على باراجواي بهدف دون مقابل في دور الـ16 من كأس العالم يوم الأحد.

وقتها كشفت إذاعة RMC Sport أن تشواميني شعر بانزعاج في عضلة الفخذ خلال مران الجمعة، ليُحسم غيابه رسميا عن مباراة باراجواي.

ويواجه الفائز من مباراة فرنسا والمغرب المتأهل من لقاء إسبانيا ضد بلجيكا في الدور نصف النهائي من كأس العالم.

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