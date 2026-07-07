تقرير: بن ناصر يقترب من مزاملة أكرم توفيق في الشمال القطري

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 12:53

كتب : FilGoal

إسماعيل بن ناصر

ذكرت منصة استاد الدوحة أن الجزائري إسماعيل بن ناصر لاعب وسط ميلان اقترب من الانضمام لنادي الشمال القطري هذا الصيف.

وينتهي عقد الدولي الجزائري مع ميلان في صيف 2027.

وأوضح التقرير أن بن ناصر يحاول إنهاء عقده مع ميلان بالتراضي تمهيدا للانتقال إلى الدوري القطري.

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وأوضحت تقارير قطرية أن بن ناصر سيسافر إلى قطر في حالة فسخ عقده مع ميلان والاتفاق مع الشمال بشكل نهائي.

ويضم نادي الشمال بين صفوفه أكرم توفيق لاعب الأهلي السابق.

ولعب بن ناصر الموسم الماضي في صفوف دينامو زغرب الكرواتي على سبيل الإعارة من ميلان.

وظهر الجزائري في 19 مباراة فقط طوال الموسم، وسجل هدفا وصنع 2.

وغاب بن ناصر عن الكثير من المباريات بسبب الإصابة.

الدولي الجزائري صاحب الـ28 عاما انضم لميلان في 2019 قادما من إمبولي وتوج بلقبي كأس السوبر الإيطالي والدوري الإيطالي.

وخاض بن ناصر مع ميلان 178 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 12 هدفا.

الجزائر ميلان إسماعيل بن ناصر الشمال القطري
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