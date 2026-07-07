روسينيور يتولى تدريب نادي باريس

أعلن نادي باريس تعيين الإنجليزي ليام روسينيور كمدير فني للفريق.

ووقع ليام على عقد يمتد حتى صيف 2028.

على أن يبدأ مهامه رسميًا في 9 يوليو مع انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد.

وبدأ روسينيور مسيرته التدريبية في 2020. وعمل مع ديربي كاونتي، وهال سيتي، وستراسبورج، وتشيلسي، واكتسب سمعة كأحد أبرز المدربين الصاعدين، خاصة في تطوير المواهب الشابة وتقديم كرة قدم هجومية.

وسيخلف روسينيور المدرب أنطوان كومبواريه، الذي قاد باريس لضمان البقاء في الدوري الفرنسي وإنهاء الموسم في المركز 11، قبل أن يتفق الطرفان على إنهاء التعاون وبدء مرحلة جديدة في مشروع النادي.

بينما أقيل ليام روسينيور من تدريب تشيلسي في 22 أبريل 2026 بعد نحو 3 أشهر من تعيينه.

وخلال 23 مباراة حقق الفريق 11 فوزا وتعادلين وتلقى 10 هزائم منها 5 متتالية.

وودع الإنجليزي مع تشيلسي بطولتي كأس الرابطة الإنجليزية على يد أرسنال، ودوري أبطال أوروبا على يد باريس سان جيرمان.