كأس العالم - كورتوا: واجهنا قلة احترام خلال الأيام الماضية.. والسنغال أفضل من أمريكا

يرى تيبو كورتوا حارس مرمى بلجيكا إن السنغال منتخب أفضل من أمريكا.

وفازت بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف في دور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وقال كورتوا في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "كان هناك قلة احترام لنا في أمريكا، وقالوا إننا لم نعد الفريق الذي كنا عليه في السابق واعتقدوا إنهم سيفوزون بسهولة، لقد أثبتنا أنهم على خطأ، من الصعب مقارنة تلك المباراة بمباريات مثل مصر وإيران".

وواصل "قرات عن قضية بالوجون قبل المباراة وضحكنا على الأمر، كنت أشعر بثقة في فوزنا على أمريكا أكبر من فوزنا على السنغال، لأن السنغال منتخب أفضل من أمريكا".

وأتم "سنواجه إسبانيا وهي بلدي الثانية، ابني سيشجع بلجيكا أو سيكون ممنوعا من دخول المنزل بعد الآن، أي شيء يتحقق من الآن سيكون بمثابة مكسب جميل".

وكان فيفا قد قرر إلغاء إيقاف فولارين بالوجون مهاجم أمريكا والذي تعرض للطرد في المباراة السابقة ضد البوسنة والهرسك وشارك ضد بلجيكا بشكل طبيعي.

ويلتقي منتخب بلجيكا في ربع نهائي كأس العالم مع إسبانيا التي فازت على البرتغال في دور الـ 16.