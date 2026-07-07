كأس العالم - أثليتك: إصابة أونانا بقطع في الرباط الصليبي

تعرض أمادو أونانا لاعب منتخب بلجيكا لقطع في الرباط الصليبي خلال فوز بلجيكا على الولايات المتحدة في كأس العالم 2026، وفقا لما ذكرته شبكة ذا أثليتك.

وأوضح التقرير أن الجهاز الطبي لمنتخب بلجيكا تأكد من إصابة اللاعب البالغ من العمر 24 عامًا بعد فحوصات جديدة.

وأضاف التقرير أن ناديه أستون فيلا يخطط الآن للتعاقد مع لاعب وسط جديد.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وقال رودي جارسيا مدرب بلجيكا عقب الفوز على أمريكا: "الآسف الوحيد في المباراة هو إصابة أمادو أونانا، وأتمنى ألا تكون خطيرة لكنها للأسف تبدو كذلك".

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

وتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.