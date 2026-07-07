كأس العالم - لنحلم سويا.. تعرف على طريق مصر نحو النهائي ومواعيد المباريات

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 11:37

كتب : FilGoal

هدف إمام عاشور - مصر - أستراليا

أنهى المنتخب المصري بنجاح الخطوة الثانية نحو مشاركة متميزة في كأس العالم، بعدما تأهل الفراعنة إلى دور الـ16، فهل تكلف الأحلام شيئا؟.

لفت منتخب مصر الأنظار بالأداء الجيد الذي قدمه في مرحلة المجموعات ومباراة دور الـ16، مما جعل البعض يحلم بمشاركة تاريخية في مونديال 2026.

وينتظر منتخب مصر مواجهة نظيره الأرجنتيني حامل اللقب يوم الثلاثاء في ثمن نهائي كأس العالم.

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ويستعرض FilGoal.com طريق منتخب مصر حتى المباراة النهائية، في حالة عبور كل العقبات.

ثمن النهائي: سيلتقي الفراعنة بالأرجنتين في مواجهة مرتقبة يوم الثلاثاء.

ربع النهائي: لو استمرت المفاجآت، وصعد منتخب مصر لدور الثمانية، سيلعب ضد الفائز من لقاء كولومبيا وسويسرا في الرابعة من فجر السبت 11 يوليو.

نصف النهائي: إذا تجاوز المنتخب المصري هاتين العقبتين، سيلعب مباراة نصف النهائي ضد الفائز من لقاء النرويج أمام إنجلترا، والمواجهة ستكون في العاشرة من مساء الأربعاء 15 يوليو.

النهائي: في الطريق الآخر، تتنافس 4 منتخبات أخرى على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية وهي (فرنسا × المغرب) و(إسبانيا × بلجيكا)، من أجل ملاقاة الفراعنة الحالمين في العاشرة من مساء الأحد 19 يوليو.

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