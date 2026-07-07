خبر في الجول - اتفاق مبدئي بين الشارقة والإسماعيلي على ضم عبد الكريم مصطفى

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 11:36

كتب : عمرو نبيل

عبد الكريم مصطفى - الإسماعيلي

اقترب عبد الكريم مصطفى لاعب الإسماعيلي من الانضمام للشارقة الإماراتي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وعلم FilGoal.com أن الشارقة قد توصل لاتفاق مبدئي مع الإسماعيلي على ضم اللاعب مقابل 750 ألف دولار و20% من نسبة إعادة البيع.

كما علم FilGoal.com أن اللاعب سيتحمل 100 ألف دولار من قيمة الصفقة وستخصم من راتبه على مدار موسمين.

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كما تنازل اللاعب عن باقي مستحقاته مع الإسماعيلي.

وينشط عبد الكريم مصطفى صاحب الـ 23 عاما، في مركز الظهير الأيسر.

وانضم عبد الكريم مصطفى إلى الإسماعيلي قادما من مصر المقاصة في يناير 2024.

ولعب ظهير الإسماعيلي 35 مباراة في كافة البطولات، بواقع 28 مباراة في الدوري، و6 في كأس الرابطة، ومباراة وحيدة فية كأس مصر.

وسجل عبد الكريم مصطفى 5 أهداف، بواقع 3 أهداف في الدوري، وهدفين كأس الرابطة.

وهبط الإسماعيلي إلى دوري المحترفين، بعد احتلاله المركز الأخير في الدوري الموسم الماضي 2025 - 2026.

وتقام قرعة دوري المحترفين للموسم الجديد 2026 - 2027 يوم الخميس 9 يوليو، بمشاركة الإسماعيلي.

عبد الكريم مصطفى الإسماعيلي الشارقة
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