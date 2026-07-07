ذا أثليتك: ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع عمر مرموش

كشف موقع ذا أثليتك عن وجود اهتمام من ريال مدريد بالتعاقد مع عمر مرموش لاعب مانشستر سيتي.

وفقا لذا أثليتك فإن ريال مدريد مهتم بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين من مانشستر سيتي وهم عمر مرموش وروبن دياز ونيكو جونزاليس.

مرموش وجونزاليس انضما لمانشستر سيتي في شهر يناير من الموسم قبل الماضي، بينما يتواجد دياز مع الفريق منذ عام 2020.

مرموش صاحب الـ 27 عاما انضم لمانشتسر سيتي من صفوف آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ويمتد عقد مرموش مع مانشستر سيتي حتى عام 2029.

وكانت عدة تقارير خلال الفترة الماضية قد أشارت لوجود رغبة داخل برشلونة في التعاقد مع المهاجم المصري.

وشارك مرموش بقميص مانشستر سيتي خلال الموسم الماضي في 36 مباراة وسجل 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وبشكل عام لعب مرموش 61 مباراة مع مانشستر سيتي وسجل 16 هدفا وصنع 6.

ويتواجد مرموش حاليا مع منتخب مصر المشارك في كأس العالم 2026 بأمريكا.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين مساء اليوم الثلاثاء في دور الـ 16 من المونديال.

وشارك مرموش في أول 4 مباريات لمصر في المونديال.

وتعاقد ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الحالية مع دينزيل دومفريس لاعب إنتر، وبرناردو سيلفا من مانشستر سيتي، وإبراهيما كوناتي لاعب ليفربول، ومارك كوكوريا لاعب تشيلسي.