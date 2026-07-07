اتحاد جدة يضم لاعب وسط الفيحاء

أعلن نادي اتحاد جدة ضم راكان كعبي لاعب وسط الفيحاء.

ووقع اللاعب على عقد يربطه بالنمور لمدة 4 مواسم.

وذلك في صفقة انتقال حر بعدما انتهى عقده مع نادي الفيحاء الصيف الجاري.

ومن المتوقع أن يتخلى اتحاد جدة عن لاعبه البرازيلي فابينيو هذا الصيف حسب تقارير عديدة، ويبدو أن النادي ضم راكان من أجل تعويضه.

ويبلغ كعبي من العمر 23 عامًا، ولعِب 56 مباراة في الدوري السعودي.

ولعب راكان مباراة مع الاتفاق والبقية مع الفيحاء الذي ضمه في صيف 2023.

وشارك كعبي في 25 مباراة خلال الموسم المنصرم.