مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يوليو - كل الناس بتقول يارب.. مصر ضد الأرجنتين
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 10:51
كتب : FilGoal
تختتم اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.
ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو والقنوات الناقلة
وذلك قبل أول يوم راحة في المونديال منذ بدايته، وهو يوم الأربعاء.
كأس العالم 2026
مصر × الأرجنتين.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.
سويسرا × كولومبيا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.
طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا
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