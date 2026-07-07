مواعيد مباريات الثلاثاء 7 يوليو - كل الناس بتقول يارب.. مصر ضد الأرجنتين

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 10:51

كتب : FilGoal

فرحة لاعبي مصر بعد الفوز على أستراليا بركلات الترجيح

تختتم اليوم مباريات دور الـ 16 من بطولة كأس العالم 2026.

ويقدم لكم FilGoal.com مواعيد أبرز مباريات اليوم الثلاثاء 7 يوليو والقنوات الناقلة

وذلك قبل أول يوم راحة في المونديال منذ بدايته، وهو يوم الأربعاء.

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كأس العالم 2026

مصر × الأرجنتين.. 7:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 1.

سويسرا × كولومبيا.. 11:00 مساء - بي إن سبورتس ماكس 2.

طالع مواعيد مباريات اليوم بالكامل من هنا

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منتخب مصر الأرجنتين مواعيد مباريات الثلاثاء كأس العالم 2026
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