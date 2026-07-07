كأس العالم - يتبقى مواجهة وحيدة.. تحديد ثالث مباريات ربع النهائي

تحددت ثالث مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب ختام سادس مباريات ثمن النهائي.

وحتى الآن مواجهتان أوروبيتان خالصتان في ربع نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد بلجيكا في ربع النهائي.

وتغلب منتخب إسبانيا على البرتغال بهدف دون مقابل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بينما نجح منتخب بلجيكا في التغلب على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد بلجيكا في العاشرة من مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر.

وكان قد تحدد مواجهتين سابقتين في ربع النهائي.

إذ يفتتح ربع النهائي مبارياته بمواجهة مرتقبة بين فرنسا والمغرب.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويج مساء يوم السبت.

وتتحدد المواجهة الرابعة والأخيرة مساء اليوم الثلاثاء.

إذ يلعب منتخب مصر أمام الأرجنيتن، بينما تواجه كولومبيا منتخب سويسرا.