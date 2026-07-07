كأس العالم - يتبقى مواجهة وحيدة.. تحديد ثالث مباريات ربع النهائي

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 08:04

كتب : FilGoal

احتفال هدف بيدرو بورو - إسبانيا ضد النمسا

تحددت ثالث مباريات ربع نهائي كأس العالم 2026 عقب ختام سادس مباريات ثمن النهائي.

وحتى الآن مواجهتان أوروبيتان خالصتان في ربع نهائي كأس العالم.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد بلجيكا في ربع النهائي.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - رودري يعتذر لبرناردو سيلفا بعد لقطة مثيرة خلال مباراة إسبانيا ضد البرتغال كأس العالم - مارتينيز يعلن رحيله عن تدريب البرتغال بعد الخسارة من إسبانيا كأس العالم – رودري أفضل لاعب في مباراة إسبانيا والبرتغال تشكيل كأس العالم – لامين يامال يقود إسبانيا أمام البرتغال

وتغلب منتخب إسبانيا على البرتغال بهدف دون مقابل في الدقائق الأخيرة من المباراة.

بينما نجح منتخب بلجيكا في التغلب على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد.

ويلعب منتخب إسبانيا ضد بلجيكا في العاشرة من مساء يوم الجمعة بتوقيت مصر.

وكان قد تحدد مواجهتين سابقتين في ربع النهائي.

إذ يفتتح ربع النهائي مبارياته بمواجهة مرتقبة بين فرنسا والمغرب.

ويواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويج مساء يوم السبت.

وتتحدد المواجهة الرابعة والأخيرة مساء اليوم الثلاثاء.

إذ يلعب منتخب مصر أمام الأرجنيتن، بينما تواجه كولومبيا منتخب سويسرا.

كأس العالم إسبانيا ربع النهائي
نرشح لكم
كأس العالم - توخيل: جيمس يقترب من العودة قبل مواجهة النرويج كأس العالم - رودري يعتذر لبرناردو سيلفا بعد لقطة مثيرة خلال مباراة إسبانيا ضد البرتغال كأس العالم - "إلغوها".. منتخب بلجيكا يسخر من انتصاره على أمريكا كأس العالم - جارسيا: عودة بالوجون لم تؤثر علينا.. وإصابة أونانا تبدو خطيرة كأس العالم - بوكيتينو: بلجيكا كانت أفضل منا.. وعلينا التعلم من المباراة كأس العالم - أبولا: بعد رحيل مارتينيز.. الاتحاد البرتغالي يستعد لتعيين جيسوس كأس العالم - ساهم في ثلاثة أهداف.. دي كيتيلير رجل مباراة بلجيكا ضد أمريكا عاجل | طرد أمريكا
أخر الأخبار
كأس العالم - يتبقى مواجهة وحيدة.. تحديد ثالث مباريات ربع النهائي 52 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - توخيل: جيمس يقترب من العودة قبل مواجهة النرويج ساعة | في المونديال
كأس العالم - رودري يعتذر لبرناردو سيلفا بعد لقطة مثيرة خلال مباراة إسبانيا ضد البرتغال ساعة | في المونديال
كأس العالم - "إلغوها".. منتخب بلجيكا يسخر من انتصاره على أمريكا ساعة | في المونديال
كأس العالم - جارسيا: عودة بالوجون لم تؤثر علينا.. وإصابة أونانا تبدو خطيرة ساعة | في المونديال
كأس العالم - بوكيتينو: بلجيكا كانت أفضل منا.. وعلينا التعلم من المباراة ساعة | في المونديال
كأس العالم - أبولا: بعد رحيل مارتينيز.. الاتحاد البرتغالي يستعد لتعيين جيسوس 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - ساهم في ثلاثة أهداف.. دي كيتيلير رجل مباراة بلجيكا ضد أمريكا 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت كأس العالم - مصر (1) 4-2 (1) أستراليا.. إلى دور الــــــــــــــــــــــــــــ 16 2 كأس العالم - مصر ضد الأرجنتين.. جميع مواعيد مباريات دور الـ16 3 تشكيل كأس العالم - صلاح أساسي مع منتخب مصر ضد أستراليا.. وكريم حافظ ظهير أيسر 4 كأس العالم - بابي جاي: أتوقف عن اللعب مع منتخب السنغال لحين رحيل الجهاز الفني