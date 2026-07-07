كأس العالم - توخيل: جيمس يقترب من العودة قبل مواجهة النرويج

كشف توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا عن اقتراب عودة ريس جيمس قبل مواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم.

رييس جيمس النادي : تشيلسي إنجلترا

ويعاني منتخب إنجلترا من أزمة في مركز الظهير الأيمن، خاصة بعد طرد جاريل كوانساه خلال الفوز على المكسيك 3-2، ما يعني غيابه عن المباراة المقبلة.

وقال توخيل عبر شبكة بي بي سي "نتوقع أن يكون ريس جيمس متاحا لمواجهة النرويج".

وكان جيمس قد تعرض لإصابة في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا في دور المجموعات، وغاب بعدها عن مواجهات بنما والكونغو الديمقراطية والمكسيك.

وأضاف توخيل "هناك تقدم في حالته، ونأمل أن يعود للتدريبات الكاملة هذا الأسبوع".

وشهد مركز الظهير الأيمن تغييرات عديدة خلال البطولة، بمشاركة أكثر من لاعب مثل إزري كونسا، جيد سبينس، جون ستونز وديكلان رايس.

وتابع "لدينا خيارات، لكن عودة جيمس ستكون مهمة للغاية للفريق".

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج يوم السبت في ميامي ضمن منافسات ربع نهائي كأس العالم.

وحسم منتخب إنجلترا تأهله إلى ربع نهائي بطولة كأس العالم بعد التغلب على المكسيك في مباراة مثيرة شهدت خمسة أهداف، رغم تسلح المكسيك بأفضلية الأرض والجمهور.

ويستعد منتخب إنجلترا لمواجهة النرويج في ربع نهائي كأس العالم، بعد أن أقصى الأخير، منتخب البرازيل.

ويتأهل منتخب إنجلترا لربع نهائي كأس العالم للنسخة الثالثة على التوالي، منذ خروجه من دور المجموعات في نسخة 2014.

ويبحث منتخب الأسود الثلاثة عن اللقب الغائب منذ 60 عاما، إذ يعود التتويج الوحيد في 1966.