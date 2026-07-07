كأس العالم - رودري يعتذر لبرناردو سيلفا بعد لقطة مثيرة خلال مباراة إسبانيا ضد البرتغال

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 07:50

كتب : FilGoal

رودري - برناردو سيلفا - البرتغال ضد إسبانيا

اعتذر رودري لاعب منتخب إسبانيا لزميله السابق برناردو سيلفا عقب المواجهة التي جمعت بينهما في كأس العالم.

وشهدت المباراة لقطة مثيرة بعدما أهدر سيلفا فرصة محققة لتسجيل هدف التعادل، حيث مرت رأسيته أعلى العارضة.

وقال رودري في تصريحات صحفية "أعتذر لبرناردو سيلفا بسبب احتفالي بإهداره الفرصة في الدقائق الأخيرة".

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وشدد "كان ذلك خطأي".

ودخل رودري في مشادة مع اللاعب البرتغالي عقب اللقطة، بعدما احتفل بإهدار الفرصة، ما أثار غضب سيلفا داخل أرض الملعب.

وجمع الثنائي نقاش حاد، قبل أن يتدخل اللاعبون لتهدئة الموقف بينهما.

ويملك اللاعبان علاقة قوية منذ فترة تواجدهما معا في مانشستر سيتي، حيث حققا عدة بطولات أبرزها الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا.

وجاءت الواقعة في مباراة انتهت بفوز إسبانيا، قبل أن يحرص رودري على توجيه اعتذار علني لزميله السابق.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة بلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 6 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا.

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