كأس العالم - "إلغوها".. منتخب بلجيكا يسخر من انتصاره على أمريكا

سخر الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا من نظيره الأمريكي بعد الفوز وحسم التأهل لربع النهائي.

روميلو لوكاكو النادي : نابولي بلجيكا

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

ونشر الحساب الرسمي لمنتخب بلجيكا صورة من احتفال روميلو لوكاكو بعد تسجيل الهدف الرابع وكتب "إلغوها".

ويأتي ذلك في إشارة إلى إلغاء إيقاف فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم الطرد ضد البوسنة والهرسك.

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.