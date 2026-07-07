كأس العالم - جارسيا: عودة بالوجون لم تؤثر علينا.. وإصابة أونانا تبدو خطيرة

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 07:25

كتب : FilGoal

رودي جارسيا - بلجيكا

يرى رودي جارسيا مدرب منتخب بلجيكا أن تعليق إيقاف فولارين بالوجون مهاجم أمريكا لم يؤثر على خطة فريقه.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وقال رودي جارسيا في تصريحات صحفية: "إلى كل من سهروا في منتصف الليل لدعمنا، أتوجه لكم بجزيل الشكر".

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وتابع "يجب أن يشعروا بالسعادة والفخر بلاعبيهم، أثبتنا أن بلجيكا أمة كروية عظيمة".

وشدد "كان من المهم التسجيل مجددا فور التعادل، فبعد تلقي هدف قد تتغير الأمور كثيرا في الدقائق التالية".

وكشف جارسيا "الآسف الوحيد في المباراة هو إصابة أمادو أونانا، وأتمنى ألا تكون خطيرة لكنها للأسف تبدو كذلك".

وأضاف "التزمنا بخطة لعبنا المعتادة، ولم يكن لتعليق إيقاف بالوجون أي تأثير علينا، ولدينا خط هجوم موهوب بإمكان الجميع المساهمة بالأهداف".

واختتم جارسيا تصريحاته "ما زلنا حتى الآن بدون هزيمة في البطولة، ونريد الحفاظ على ذلك".

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

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