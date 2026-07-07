كأس العالم - بوكيتينو: بلجيكا كانت أفضل منا.. وعلينا التعلم من المباراة

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 07:08

كتب : FilGoal

ماوريسيو بوكيتينو - أمريكا

اعترف ماوريسيو بوكيتينو مدرب منتخب أمريكا بقوة بلجيكا بعد الخسارة في ثمن النهائي.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وقال ماوريسيو بوكيتينو عبر موقع فيفا: "كانت المباراة صعبة للغاية أمام بلجيكا منذ البداية".

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وشدد "نهنئ بلجيكا بعد التأهل، كانوا أفضل منا، ولم يكن يومنا".

واختتم تصريحاته "علينا أن نتعلم، وأن نحلل المباراة ونفهم لماذا لم نتعامل معها بنفس الطريقة التي تعاملنا بها في بقية مباريات كأس العالم".

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

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