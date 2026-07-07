كأس العالم - أبولا: بعد رحيل مارتينيز.. الاتحاد البرتغالي يستعد لتعيين جيسوس

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 06:35

كتب : FilGoal

جورج جيسوس

يستعد الاتحاد البرتغالي لكرة القدم لإعلان خليفة روبرتو مارتينيز المدير الفني.

وأعلن روبرتو مارتينيز مدرب منتخب البرتغال رحيله عن منصبه عقب الخسارة أمام إسبانيا بهدف دون رد في دور الـ16 من كأس العالم.

وصرح مارتينيز بعد المباراة أن عقده قد انتهى بالخسارة أمام إسبانيا ويمنح الاتحاد الفرصة للبحث عن مدرب جديد.

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وكشفت صحيفة أبوال البرتغالية عن استقرار الاتحاد البرتغالي برئاسة بيدرو بروينسا على تعيين جورجي جيسوس مدربا جديدا للمنتخب.

ومن المنتظر أن يقود جيسوس المنتخب خلال المرحلة المقبلة، استعدادا لبطولة يورو 2028 وكأس العالم 2030 التي تستضيفها البرتغال بالشراكة مع إسبانيا والمغرب.

وكان جيسوس قد رحل مؤخرا عن تدريب النصر بنهاية الموسم الماضي، ليصبح متاحا لتولي المهمة.

وخروج البرتغال من البطولة يفتح الباب أمام احتمالية إعلان كريستيانو رونالدو اعتزاله الدولي بعد مسيرة طويلة مع المنتخب، حيث يعد أحد أبرز لاعبي جيله وأكثرهم تأثيرا في تاريخ البرتغال.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور الثمانية في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 6 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا وبلجيكا.

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