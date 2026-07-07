كأس العالم - ساهم في ثلاثة أهداف.. دي كيتيلير رجل مباراة بلجيكا ضد أمريكا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 06:22

كتب : FilGoal

شارل دي كيتيلير - بلجيكا

توج شارل دي كيتيلير لاعب منتخب بلجيكا بجائزة رجل مباراة فريقه أمام أمريكا.

شارل دي كيتلاري

النادي : أتالانتا

بلجيكا

وساهم دي كيتيلير في ثلاثة من أربعة أهداف سجلهم منتخب بلجيكا في شباك أمريكا.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

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وسجل دي كيتيلير هدفين وصنع الثالث خلال مواجهة أمريكا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وكل ما فعله دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منتخب أمريكا - حتى لو عكس اللوائح المعروفة - لم يكن كافيا لمواجهة بلجيكا والتأهل لربع النهائي بعد إلغاء طرد بالوجون.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

اعترف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بطلبه من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع البطاقة الحمراء عن فولارين بالوجون لاعب منتخب أمريكا.

لكن لم ينجح دونالد ترامب في إيقاف "طرد أمريكا" من البطولة.

بلجيكا شارل دي كيتيلير
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