عاجل | طرد أمريكا

كل ما فعله دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية لدعم منتخب أمريكا - حتى لو عكس اللوائح المعروفة - لم يكن كافيا لمواجهة بلجيكا والتأهل لربع النهائي بعد إلغاء طرد بالوجون.

وتغلب منتخب بلجيكا على أمريكا بأربعة أهداف مقابل هدف واحد ضمن منافسات ثمن نهائي كأس العالم.

وشهدت المباراة مشاركة فولارين بالوجون مهاجم منتخب أمريكا رغم طرده أمام البوسنة والهرسك، وذلك بعد تدخل ترامب بالتواصل مع جياني إنفانتينو لمراجعة القرار.

وأعلن فيفا مشاركة بالوجون بعد تعليق إيقاف بالوجون لمدة عام إلا في حال كرر الخطأ وتعرض للطرد مجددا.

وافتتح شارل دي كيتيلير التسجيل مبكرا في الدقيقة التاسعة قبل أن تتعادل أمريكا بهدف مالك تيلمان في الدقيقة 31.

ولم تصمد أمريكا كثيرا، إذا نجح شارل دي كيتيلير في إضافة الهدف الثاني في الدقيقة 33.

أما في الشوط الثاني فسجل هانز فاناكين ثالث أهداف بلجيكا بعد استغلال خطأ فادح في الدقيقة 57، بينما اختتم روميلو لوكاكو اللقاء بهدف رابع في الدقيقة 93.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

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الحقهم يا ترامب

اعترف دونالد ترامب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية بطلبه من جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم رفع البطاقة الحمراء عن فولارين بالوجون لاعب منتخب أمريكا.

لكن لم ينجح دونالد ترامب في إيقاف "طرد أمريكا" من البطولة.

وتعرض بالوجون للطرد خلال لقاء البوسنة بسبب تدخل قوي على قدم طارق مهروموفيتش لاعب البوسنة ببطاقة حمراء مباشرة عقب مطالعة الحكم لتقنية الفيديو.

بالتالي كان منتظرا أن يغيب اللاعب عن مباراة بلجيكا في ثمن النهائي بسبب الإيقاف.

عقب اللقاء ووفقا لشبكة "ذا أثليتك" فإن مسؤول من فيفا أخبرهم أنه "لا يحق لأي منتخب تقديم استئناف للاعتراض على طرد لاعب في كأس العالم".

وبالرغم من ذلك، شارك بالوجون في المباراة بشكل طبيعي بعد تعليق إيقافه من قبل فيفا عقب تدخل ترامب.

لكن ما فعله ترامب لم يكن كافيا لتحقيق الإنجاز الأكبر في كرة القدم بأمريكا وحسم التأهل لربع النهائي.

"الحقهم يا ترامب" في محاولة أخرى من أجل الهدف المنشود.

وداع المستضيفين

ودع منتخب أمريكا ثالث المستضيفين للبطولة منافسات كأس العالم.

فبعد خسارة كندا أمام المغرب في ثمن النهائي، والمكسيك من إنجلترا في نفس الدور، هذه المرة ودعت أمريكا أمام بلجيكا.

وبات ربع نهائي كأس العالم بدون أي دولة مستضيفة.

وصف المباراة

بدأ اللقاء بضغط قوي ومبكر من بلجيكا ضد أمريكا أصحاب الأرض.

وترجم شارل دي كيتيلير سيطرة بلجيكا بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة التاسعة بعد تمريرة راسكين.

وشهدت الدقيقة 21 إصابة قوية لأندري أونانا ليشارك هانز فاناكين بدلا منه.

ونجح تيلمان في إدراك التعادل في الدقيقة 31 بعد تسديدة قوية من خطأ على حدود منطقة الجزاء ارتطمت بالحائط البشري وخادعت تيبو كورتوا لتسكن الشباك.

واستغل دي كيتيلير عرضية ليونارد تروسارد الرائعة في الدقيقة 33 وسجل التعادل سريعا برأسية.

ومع بداية الشوط الثاني وقبل مرور ربع ساعة، نجح البديل فاناكين من تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة 57 من صناعة دي كيتيلير.

وخرج كريستيان بوليسيتس في الدقيقة 59 بسبب الإصابة وشارك بيرهالتر بدلا منه.

وواصل البديل فاناكين تألقه ونجح في صناعة الهدف الرابع في الدقيقة 93 لصالح روميلو لوكاكو بعد مشاركته بأقل من 25 دقيقة.

ويتأهل منتخب بلجيكا لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.