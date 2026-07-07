كأس العالم - دي لا فوينتي: كان اللاعبون الحاسمون أمام البرتغال هم البدلاء

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 04:53

كتب : FilGoal

لويس دي لا فوينتي - إسبانيا

أشاد لويس دي لا فوينتي مدرب منتخب إسبانيا بدور اللاعبين البدلاء خلال مواجهة البرتغال.

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وقال لويس دي لا فوينتي عبر موقع فيفا: "كان اللاعبون الحاسمون هم البدلاء، وأخبرت ميرينو أن يلعب كعادته، فدوره دعم لاعبي الوسط والمهاجمين".

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وشدد "كنا نفكر معه في منح الفريق الإيقاع والطاقة اللازمين خلال هذه المباراة".

واختتم دي لا فوينتي تصريحاته "كان تأثير اللاعبين البدلاء مذهلا، وهذا يعود إلى امتلاكنا 26 لاعبا على مستوى عال جدا".

وودع منتخب البرتغال البطولة من دور الـ16، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع القرار النهائي لرونالدو بشأن مستقبله الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخب.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.

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