كأس العالم - برونو فيرنانديز: جئنا لحصد اللقب.. ولو لعبنا بأسلوب الشوط الأول لنجحنا

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 04:49

كتب : FilGoal

إسبانيا ضد البرتغال - برونو فيرنانديز

أعرب برونو فيرنانديز لاعب منتخب البرتغال عن خيبة أمله بعد خروج فريقه من كأس العالم.

برونو فيرنانديز

النادي : مانشستر يونايتد

البرتغال

وتأهل منتخب إسبانيا إلى دور ربع النهائي في كأس العالم 2026 بعدما حقق فوزا مثيرا على البرتغال بهدف دون رد في دور الـ16.

وقال برونو فيرنانديز عبر موقع فيفا: "من الواضح أننا نشعر بالحزن، جئنا إلى هنا بهدف واحد وهو الفوز باللقب، ولسوء الحظ لم نكن في أفضل حالاتنا".

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وتابع "أعتقد أننا لعبنا بشكل أفضل في الشوط الأول اليوم، لكننا في الشوط الثاني ارتكبنا نفس الخطأ بالدفاع بشكل متأخر جدا في الملعب، مما تسبب في منحهم الكرة".

وكشف "عندما يحدث ذلك، ستستقبل هدفا عاجلا أم آجلا، ونهنئ إسبانيا، فهم يمتلكون لاعبين مميزني".

واختتم فيرنانديز تصريحاته "أعتقد إذا لعبنا بنفس أسلوب الشوط الأول، لكان بإمكاننا تحقيق نتيجة أفضل".

وودع منتخب البرتغال البطولة من دور الـ16، في الوقت الذي يترقب فيه الجميع القرار النهائي لرونالدو بشأن مستقبله الدولي بعد مسيرة حافلة مع المنتخب.

وفاز منتخب إسبانيا في الوقت القاتل على البرتغال بهدف البديل ميكيل ميرينو، في المباراة التي أقيمت بملعب دالاس.

وبذلك يتأهل منتخب إسبانيا لمواجهة الفائز من مباراة أمريكا وبلجيكا.

وحتى الآن تأهلت 5 منتخبات لدور الثمانية وهم المغرب وفرنسا والنرويج وإنجلترا وإسبانيا.

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