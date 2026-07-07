كأس العالم - بينهم ألفاريز.. إيدول: ثلاثة تغييرات مؤكدة في تشكيل الأرجنتين أمام مصر

يُجري منتخب الأرجنتين ثلاثة تغييرات على التشكيل الأساسي على أقل تقدير خلال مواجهة مصر.

ويلعب منتخب مصر أمام الأرجنتين في ثمن نهائي كأس العالم، في تمام السابعة من مساء اليوم الثلاثاء.

وكشف الصحفي الأرجنتيني الشهير جاستون إيدول عن إجراء ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين ثلاثة تغييرات بشكل مؤكد في

التشكيل الأساسي.

وتشمل تغييرات منتخب الأرجنتين، مشاركة خوليان ألفاريز في الهجوم بدلا من لاوتارو مارتينيز.

وتأتي تبديلات سكالوني في التشكيل كالآتي:

نيكولاس تاليافيكو بدلا من فاكوندو ميدينا

لياندرو باريديس بدلا من تياجو ألمادا

خوليان ألفاريز بدلا من لاوتارو مارتينيز

ويستعد منتخب مصر لمواجهة الأرجنتين على ملعب أتلانتا بدور الـ 16 من كأس العالم 2026.

وكانت مصر قد فازت في دور الـ 32 على أستراليا بركلات الترجيح بعد نهاية المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما فازت الأرجنتين على كاب فيردي بثلاثة أهداف مقابل هدفين.