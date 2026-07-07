بيان من فيفا لتوضيح أسباب إيقاف تنفيذ عقوبة بالوجون

أصدرت لجنة الانضباط بالاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا بيانا رسميا كشفت خلاله تفاصيل قرارها بشأن عقوبة لاعب منتخب الولايات المتحدة فولارين بالوجون عقب طرده في كأس العالم 2026.

فولارين بالوجان النادي : موناكو أمريكا

وكان بالوجون قد تعرض للطرد خلال مواجهة منتخب الولايات المتحدة أمام منتخب البوسنة والهرسك في الدقيقة 64 بسبب تدخل عنيف بعد الرجوع لتقنية الفيديو، قبل أن يعود إلى أرض الملعب للاحتفال مع زملائه رغم طرده.

وأوضح البيان أن فيفا فتح تحقيقًا في اليوم التالي بداعي مخالفة اللاعب للمادتين 66 (الخاصة بالطرد والإيقاف) و14 (سوء السلوك)، قبل أن تصدر لجنة الانضباط قرارها في 5 يوليو.

وقررت اللجنة إيقاف اللاعب مباراة واحدة مع إيقاف التنفيذ لمدة عام، إلى جانب تغريمه 40 ألف دولار، مع تحميل الاتحاد الأمريكي مسؤولية مشتركة في سداد الغرامة.

وأشار فيفا إلى أن عقوبة الإيقاف كانت تشمل بشكل تلقائي غيابه عن مواجهة منتخب بلجيكا، إلا أنه تم تعليق تنفيذها استنادا إلى المادة 27 من لائحة الانضباط.

وبذلك، لن ينفذ الإيقاف إلا في حالة ارتكاب اللاعب مخالفة مشابهة خلال فترة الاختبار، بينما يظل القرار قائمًا بشكل معلق.

وشدد فيفا على أن قراره لم يتضمن إلغاء البطاقة الحمراء، بل الإبقاء عليها مع الاكتفاء بتعليق تنفيذ الإيقاف، مؤكدا أن لجنة الانضباط جهة مستقلة وتتخذ قراراتها وفق اللوائح.

كما أوضح أن استخدام المادة 27 ليس سابقة، حيث تم تطبيقها من قبل في مواقف مشابهة، وأن اللوائح لا تمنع اللجوء إليها طالما لا يتعلق الأمر بالتلاعب في المباريات.