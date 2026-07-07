"تصريحاتها لا تمثلنا".. بيان من حكومة باراجواي لدعم مبابي ضد العنصرية

أصدرت حكومة باراجواي بيانا رسميا أعربت خلاله عن رفضها الشديد للتصريحات التي أدلت بها السيناتورة سيليستي أماريا ضد قائد منتخب فرنسا كيليان مبابي.

كيليان مبابي النادي : ريال مدريد فرنسا

وأكد البيان أن هذه التصريحات تتعارض مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها الدولة، وعلى رأسها احترام الكرامة الإنسانية والتعايش السلمي بين الشعوب.

وشددت الحكومة على أن ما صدر عن النائبة لا يمثل باراجواي لكنه يمثل رأيًا شخصيًا لا يعكس موقف الدولة أو الشعب الباراجوياني، موضحة أن النظام الديمقراطي في البلاد قائم على الفصل بين السلطات، وأن أعضاء البرلمان يتحملون مسؤولية تصريحاتهم بشكل فردي.

وكانت سيليسيتي أماريا قد سخرت من كيليان مبابي بعد فوز فرنسا على باراجواي، بعبارات عنصرية ووصفته بالجاهل ومستعمر كاميروني يتظاهر أنه فرنسي.

وجاء بيان حكومة باراجواي كالآتي:

"تعرب حكومة جمهورية باراجواي عن أسفها ورفضها للتصريحات التي أدلت بها السيناتورة سيليست أماريا، والموجهة إلى قائد المنتخب الفرنسي كيليان مبابي، والتي تتعارض مع القيم والمبادئ التي تقوم عليها الحياة المشتركة السلمية واحترام الكرامة الإنسانية التي تروج لها بلادنا.

تؤكد باراجواي أنها جمهورية ديمقراطية تقوم على مبدأ الفصل واستقلال السلطات، وفي هذا السياق، فإن التصريحات الصادرة عن هذه البرلمانية تندرج حصريًا ضمن مسؤوليتها الفردية كعضوة في السلطة التشريعية، ولا تمثل بأي حال من الأحوال موقف حكومة جمهورية باراجواي أو الشعب الباراجوياني.

تجدد حكومة باراجواي التزامها الراسخ بتعزيز حقوق الإنسان، والمساواة، والاحترام بين الأشخاص، ومكافحة العنصرية وكراهية الأجانب وعدم التسامح، وكل أشكال الكراهية أو التمييز.

كما تعبر عن تضامنها مع كل من قد يكون قد تأثر بهذه التصريحات، وتؤكد مجددًا احترامها للشعب الفرنسي، الذي تربطه بباراجواي علاقة تاريخية قائمة على الصداقة والتعاون والتفاهم المتبادل".