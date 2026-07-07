تقرير: فرنسا تطعن على بطاقة أوليسي قبل مواجهة المغرب

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 03:36

كتب : FilGoal

مايكل أوليسي - فرنسا أمام السويد

قدّم الاتحاد الفرنسي لكرة القدم طعنًا إلى الاتحاد الدولي فيفا لإلغاء البطاقة الصفراء التي حصل عليها مايكل أوليسي خلال مواجهة باراجواي في دور الـ16 من كأس العالم.

مايكل أوليسي

النادي : بايرن ميونيخ

فرنسا

وجاءت البطاقة بعد احتكاك مع لاعب باراجواي ماتياس جالارزا، حيث سقط الأخير ممسكًا بوجهه، بينما أظهرت الإعادات التلفزيونية أن أوليسي أمسك بقميصه دون وجود تدخل على الرأس.

وكشفت وكالة رويترز عن تقدم الاتحاد الفرنسي بطلب للطعن على البطاقة الصفراء من أجل إلغائها قبل ربع النهائي.

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ويستعد منتخب منتخب فرنسا لمواجهة منتخب المغرب في ربع النهائي، وفي حال حصول أوليسي على بطاقة صفراء جديدة سيغيب عن نصف النهائي إذا تأهل الفريق.

وكان منتخب الولايات المتحدة قد نجح في استئناف مماثل بعد إلغاء البطاقة الحمراء التي حصل عليها فولارين بالوجون أمام البوسنة والهرسك، ما سمح له بالمشاركة في دور الـ16.

وأشار التقرير إلى أن تحرك فرنسا للطعن على بطاقة أوليسي لم يكن مرتبطًا بقرار الولايات المتحدة في قضية بالوجون.

وحقق منتخب فرنسا انتصارا مثيرا أمام باراجواي بهدف مقابل لا شيء في دور الـ16 من كأس العالم.

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