كأس العالم - الاتحاد الإنجليزي يدرس الاستئناف على طرد كوانساه

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 03:22

كتب : FilGoal

طرد جاريل كوانساه - إنجلترا ضد المكسيك

يدرس الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم التقدم باستئناف ضد البطاقة الحمراء التي حصل عليها جاريل كوانساه خلال فوز إنجلترا على المكسيك 3-2 في كأس العالم.

جاريل كوانساه

النادي : باير ليفركوزن

إنجلترا

وتعرض مدافع إنجلترا للطرد في الدقيقة 54 بعد تدخل قوي على خيسوس جاياردو، في لقطة تم تصنيفها كلعب عنيف، ما قد يعرضه للإيقاف مباراتين.

وكشفت شبكة سكاي عن بحث الاتحاد الإنجليزي خياراته، خاصة بعد الجدل الذي صاحب إلغاء إيقاف المهاجم الأمريكي فولارين بالوجون، عقب تدخل من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي طلب من فيفا مراجعة القرار.

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وكان بالوجون قد طُرد خلال مواجهة البوسنة والهرسك في دور الـ32، وكان مقررا غيابه عن مباراة بلجيكا في دور الـ16، قبل أن يقرر فيفا إيقاف تنفيذ العقوبة لمدة 12 شهرا، في خطوة أثارت انتقادات واسعة من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، ومنتخب بلجيكا، ومدرب إنجلترا توماس توخيل.

وتنص لوائح كأس العالم على عدم السماح بالاستئناف ضد البطاقات الحمراء، إلا أن فيفا استخدم المادة 27 لإيقاف عقوبة بالوجون، وهي سابقة تحدث لأول مرة في تاريخ البطولة، وتمنح الاتحاد الدولي صلاحيات استثنائية لاتخاذ قرارات دون قيود محددة.

وقد يفتح هذا القرار الباب أمام سلسلة من الاستئنافات، حيث أشارت تقارير إلى أن فرنسا تدرس الطعن على بطاقة صفراء لمايكل أوليسي خلال الفوز على باراجواي، بينما لم يعلق الاتحاد الفرنسي حتى الآن.

من جانبه، برر الجانب الأمريكي موقفه بأن طرد بالوجون جاء دون نية متعمدة، رغم أن القوانين لا تعتمد على النية منذ سنوات، بل على نتيجة التدخل.

وبالمقارنة، جاء طرد كوانساه بعد تدخل منزلق بقدم مرفوعة، في لقطة اعتبرها الحكم خطيرة رغم عدم وجود نية للإيذاء.

ويزيد احتمال غياب كوانساه من أزمة مركز الظهير الأيمن لدى إنجلترا، في ظل تعدد اللاعبين الذين شاركوا في هذا المركز خلال البطولة، مثل ريس جيمس، جيد سبينس، إزري كونسا، جون ستونز وديكلان رايس.

ويغيب ريس جيمس، الظهير الأساسي، منذ إصابته في العضلة الخلفية خلال مباراة غانا في دور المجموعات، ليفتقده الفريق في مواجهات بنما والكونغو الديمقراطية والمكسيك.

ومن المقرر أن يواجه منتخب إنجلترا نظيره النرويج في ربع نهائي كأس العالم يوم السبت في ميامي.

كأس العالم كوانساه إنجلترا
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