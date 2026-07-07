مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(3) بلجيكا.. جووووووول من خطأ فادح

كأس العالم - بينهم ألفاريز.. إيدول: ثلاثة تغييرات مؤكدة في تشكيل الأرجنتين أمام مصر

بيان من فيفا لتوضيح أسباب إيقاف تنفيذ عقوبة بالوجون

"تصريحاتها لا تمثلنا".. بيان من حكومة باراجواي لدعم مبابي ضد العنصرية

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تشكيل كأس العالم - بلجيكا بدون دي بروين أو لوكاكو أو دوكو ضد أمريكا

تشكيل كأس العالم - بالوجون أساسي مع أمريكا ضد بلجيكا