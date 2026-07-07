مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(3) بلجيكا.. جووووووول من خطأ فادح

الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 02:52

كتب : FilGoal

هدف شارل دي كيتيلير - بلجيكا ضد أمريكا

يلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.

ويصعد الفائز من تلك المباراة لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق57 جووووووووول من خطأ فادح

الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق33 جوووووووول دي دي كيتيلير

ق31 جووووول هدف عكسي

ق17 إصابة أونانا

ق9 جوووووووول شارل دي كيتيلير

انطلاق المباراة

بلجيكا كأس العالم أمريكا
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