مباشر كأس العالم - أمريكا (1)-(3) بلجيكا.. جووووووول من خطأ فادح
الثلاثاء، 07 يوليه 2026 - 02:52
كتب : FilGoal
يلعب منتخب أمريكا أمام بلجيكا ضمن منافسات دور الـ 16 من كأس العالم.
ويصعد الفائز من تلك المباراة لمواجهة إسبانيا في ربع النهائي.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنا.
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ق57 جووووووووول من خطأ فادح
الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق33 جوووووووول دي دي كيتيلير
ق31 جووووول هدف عكسي
ق17 إصابة أونانا
ق9 جوووووووول شارل دي كيتيلير
انطلاق المباراة
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